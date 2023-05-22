Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 - по его зенитно-ракетным комплексам.
Было уничтожено 3 вражеских разведывательных БпЛА различного типа, а также 5 ударных", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавили, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава, 2 склада боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.
Напомним
В ОК "Юг" сообщили, что Воздушные Силы ВСУ уничтожили вражеский дрон над Одесской областью.