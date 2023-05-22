Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 - по його зенітно-ракетних комплексах.
Було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також 5 ударних", - йдеться в повідомленні.
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В Генштабі додали, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.
Нагадаємо
В ОК "Південь" повідомили, що Повітряні Сили ЗСУ знищили ворожий дрон над Одещиною.