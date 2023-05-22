Ворог уночі та вранці з мінометів обстріляв Сумщину, є пошкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Уночі та вранці громади Сумської області ворог обстріляв з мінометів. Зафіксовано 12 вибухів. Пошкоджено 2 приватні будинки та лінію електропередач, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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"Уночі та вранці ворогом здійснено 2 мінометних обстріли. Зафіксовано 6 вибухів. Шалигинська громада: росіяни по території громади били з мінометів – 2 вибухи. Глухівська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи). Обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки та лінію електропередач", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
За інформацією Сумської ОВА, минулої доби росіяни здійснили 11 обстрілів області. Є руйнування. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Глухівська громади.
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