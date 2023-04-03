Враг продолжает наступление на четырех основных направлениях. Украинские военные отбили более 45 атак

Детали

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизму каждого воина, в течение суток было отражено более 45 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - добавили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 160 человек, 3619 танков и сотен единиц военной техники.