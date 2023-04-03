Ворог продовжує наступ на чотирьох основних напрямках. Українські військові відбили понад 45 атак
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на чотирьох основних напрямках. Як повідомили у Генштабі, українські військові відбили понад 45 атак ворога, передає УНН.
Деталі
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
"Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом доби було відбито більш як 45 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка", - додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 175 160 осіб, 3619 танків та сотень одиниць військової техніки.