Враг усилил фильтрационные мероприятия во временно оккупированном Токмаке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. россияне готовят временно оккупированный Токмак Запорожская области, к обороне. На фоне этого враг увеличил количество патрулей в городе и начал чаще останавливать и проверять людей на блок-постах, сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Оккупанты усиливают репрессии против украинцев на временно захваченных территориях. Так, в Токмаке, который временно контролируют захватчики, они усиливают фильтрационные мероприятия на фоне новостей с фронта. россияне увеличили количество патрулей и остановок на блок-постах, отмечают в Центре.
Проверяют оккупанты наличие паспорта, телефоны и даже уточняют причину движения.
Из-за сложной для россиян ситуации на южном фронте враг разграбил в Токмаке местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования было вывезено военными и дальнейшая его судьба неизвестна.
В то же время на юге Запорожской области в временно оккупированном Мелитополе продолжается сезон “хлопка”. Об этом сообщил, ссылаясь на свидетельства местных жителей, городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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