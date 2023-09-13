Враг усилил фильтрационные мероприятия во временно оккупированном Токмаке

Детали

Оккупанты усиливают репрессии против украинцев на временно захваченных территориях. Так, в Токмаке, который временно контролируют захватчики, они усиливают фильтрационные мероприятия на фоне новостей с фронта. россияне увеличили количество патрулей и остановок на блок-постах, отмечают в Центре.

Проверяют оккупанты наличие паспорта, телефоны и даже уточняют причину движения.

Из-за сложной для россиян ситуации на южном фронте враг разграбил в Токмаке местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования было вывезено военными и дальнейшая его судьба неизвестна.

В то же время на юге Запорожской области в временно оккупированном Мелитополе продолжается сезон “хлопка”. Об этом сообщил, ссылаясь на свидетельства местных жителей, городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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