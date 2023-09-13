Ворог посилив фільтраційні заходи в тимчасово окупованому Токмаку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. росіяни готують тимчасово окупований Токмак Запорізька області, до оборони. На тлі цього ворог збільшив кількість патрулів в місті та почав частіше зупиняти і перевіряти людей на блок-постах, повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Окупанти посилюють репресії проти українців на тимчасово захоплених територіях. Так, у Токмаці, який тимчасово контролюють загарбники, вони посилюють фільтраційні заходи на тлі новин з фронту. росіяни збільшили кількість патрулів й зупинок на блок-постах, зазначають в Центрі.
Перевіряють окупанти наявність паспорта, телефони та навіть уточнюють причину руху.
Через складну для росіян ситуацію на південному фронті ворог розграбував у Токмаці місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання була вивезена військовими й подальша його доля невідома.
Водночас на півдні Запорізької області у тимчасового окупованому Мелітополі триває сезон “бавовни”. Про це повідомив, посилаючись на свідчення місцевих мешканців, міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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