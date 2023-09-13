Ворог посилив фільтраційні заходи в тимчасово окупованому Токмаку

Деталі

Окупанти посилюють репресії проти українців на тимчасово захоплених територіях. Так, у Токмаці, який тимчасово контролюють загарбники, вони посилюють фільтраційні заходи на тлі новин з фронту. росіяни збільшили кількість патрулів й зупинок на блок-постах, зазначають в Центрі.

Перевіряють окупанти наявність паспорта, телефони та навіть уточнюють причину руху.

Через складну для росіян ситуацію на південному фронті ворог розграбував у Токмаці місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання була вивезена військовими й подальша його доля невідома.

Водночас на півдні Запорізької області у тимчасового окупованому Мелітополі триває сезон “бавовни”. Про це повідомив, посилаючись на свідчення місцевих мешканців, міський голова Мелітополя Іван Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Запорізькій області три дрони-камікадзе СБУ атакували "виборчу дільницю" окупантів