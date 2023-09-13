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В Запорізькій області три дрони-камікадзе СБУ атакували "виборчу дільницю" окупантів

В Запорізькій області три дрони-камікадзе СБУ атакували "виборчу дільницю" окупантів

Київ • УНН

 • 219158 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Запорізькій області українські дрони-камікадзе «перевірили» умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів. Дрони атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела в СБУ.

Цитата

«Українські дрони-камікадзе «перевірили» умови зберігання бюлетенів на виборчій дільниці окупантів. Під час незаконних рашистських псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області три дрони-камікадзе атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені», - повідомили джерела.

За нашими даними, цю «бавовну» окупантам влаштувала СБУ.

Окупанти звозили бюлетені сюди протягом 10 днів під час віддаленого «голосування» з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка).

«Після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені. Інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати «членів» інших виборчих дільниць у цьому районі», - інформують джерела.

Доповнення

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов повідомляв, що робота українських Сил безпеки та оборони на тимчасово окупованих територіях триває без прив'язки до пропагандистських процесів чи інформаційних наративів окупантів, зокрема так званих "виборів". Також він анонсовував на ТОТ "бавовну" й активні заходи на військових об'єктах рф.

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