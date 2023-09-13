В Запорожской области три дрона-камикадзе СБУ атаковали "избирательный участок" оккупантов

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«Украинские дроны-камикадзе «проверили» условия хранения бюллетеней на избирательном участке оккупантов. Во время незаконных рашистских псевдовыборов во временно оккупированной Благовещенке Запорожской области три дрона-камикадзе атаковали избирательный участок, где хранились уже заполненные бюллетени», - сообщили источники.

По нашим данным, этот «хлопок» оккупантам устроила СБУ.

Оккупанты свозили бюллетени сюда в течение 10 дней во время удаленного «голосования» из всех населенных пунктов Благовещенской ОТГ (Благовещенка, Ивановка, Новоднепровка).

«После трех утренних прилетов этот избирательный участок так и не заработал, а заполненные под дулами автоматов бюллетени были повреждены. Информация о взрывах на этом участке заставила изрядно понервничать «членов» других избирательных участков в этом районе», - информируют источники.

Дополнение

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщал, что работа украинских Сил безопасности и обороны на временно оккупированных территориях продолжается без привязки к пропагандистским процессам или информационным нарративам оккупантов, в частности так называемых "выборов". Также он анонсировал на ВОТ "хлопок" и активные мероприятия на военных объектах рф.