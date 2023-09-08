У ГУР заявили, що робота Сил оборони триває на ТОТ без прив'язки до "виборів", та анонсували "бавовну"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Робота українських Сил безпеки та оборони на тимчасово окупованих територіях триває без прив'язки до пропагандистських процесів чи інформаційних наративів окупантів, зокрема так званих "виборів". Про це журналісту УНН повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов та анонсував на ТОТ "бавовну" й активні заходи на військових об'єктах рф.
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На запитання, чи буде збільшення кількості "бавовни" на окупованих територіях під час так званих виборів на військових об'єктах рф, Юсов відповів: "Робота українських Сил безпеки та оборони на ТОТ триває без прив'язки до пропагандистських процесів чи якихось інформаційних наративів окупантів. Коли ми говоримо про "вибори", то це насправді пропагандистська історія".
Він зазначив, що Україна звільняє власні території, незалежно від пропагандистських наративів ворога.
"Тому "бавовна" там буде, будуть активні заходи на військових об'єктах, насамперед все, що пов'язано з логістикою, з пересування, з забезпеченням сил та засобів ворога, безумовно є законними цілями і буде знищено", - сказав Юсов.
Доповнення
Центр національного спротиву повідомляв, що результати так званих "виборів", які наразі тривають в тимчасово загарбаних росіянами територіях, окупанти вже підготували.
Сьогодні на засідання збереться Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. Обговорювати будуть ситуацію на тимчасово окупованих територіях України на тлі проведення рф псевдовиборів на ТОТ.