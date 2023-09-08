В ГУР заявили, что работа Сил обороны продолжается на ВОТ без привязки к "выборам", и анонсировали "хлопок"

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На вопрос, будет ли увеличение количества "хлопка" на оккупированных территориях во время так называемых выборов на военных объектах рф, Юсов ответил: "Работа украинских Сил безопасности и обороны на ВОТ продолжается без привязки к пропагандистским процессам или каким-то информационным нарративам оккупантов. Когда мы говорим о "выборах", то это на самом деле пропагандистская история".

Он отметил, что Украина освобождает собственные территории, независимо от пропагандистских нарративов врага.

"Поэтому "хлопок" там будет, будут активные мероприятия на военных объектах, прежде всего все, что связано с логистикой, с передвижением, с обеспечением сил и средств врага, безусловно являются законными целями и будет уничтожено", - сказал Юсов.

Дополнение

Центр национального сопротивления сообщал, что результаты так называемых "выборов", которые сейчас проходят во временно захваченных россиянами территориях, оккупанты уже подготовили.

Сегодня на заседание соберется Совет безопасности Организации Объединенных Наций. Обсуждать будут ситуацию на временно оккупированных территориях Украины на фоне проведения рф псевдовыборов на ВОТ.