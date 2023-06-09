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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Враг обстрелял гражданских во время эвакуации в Херсоне: есть раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Офис Генерального прокурора сообщает, что в результате вражеского обстрела гражданских во время эвакуации на Херсонщине были травмированы трое, среди них несовершеннолетняя девушка, пишет УНН.

Враг обстрелял гражданских во время эвакуации в Херсоне: есть раненые

Детали 

В офисе Генпрокурора отмечают,  что начато расследование на основе того, что в результате вражеского обстрела  гражданских во время эвакуации на Херсонщине были травмированы трое. 

По данным следствия, 9 июня 2023 года около 17:40, во время проведения эвакуационных мероприятий российские военные в очередной раз обстреляли областной центр. В результате этого травмированы три человека, среди которых несовершеннолетняя девушка. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Дополнение 

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Сегодня в Херсоне, во время эвакуации жителей с подтопленной территории, террористы в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей. 

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