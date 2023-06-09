Враг обстрелял гражданских во время эвакуации в Херсоне: есть раненые

Детали

В офисе Генпрокурора отмечают, что начато расследование на основе того, что в результате вражеского обстрела гражданских во время эвакуации на Херсонщине были травмированы трое.

По данным следствия, 9 июня 2023 года около 17:40, во время проведения эвакуационных мероприятий российские военные в очередной раз обстреляли областной центр. В результате этого травмированы три человека, среди которых несовершеннолетняя девушка. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Дополнение

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Сегодня в Херсоне, во время эвакуации жителей с подтопленной территории, террористы в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей.



