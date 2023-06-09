Ворог обстріляв цивільних під час евакуації у Херсоні: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Офіс Генерального прокурора повідомляє, що внаслідок ворожого обстрілу цивільних під час евакуації на Херсонщині було травмовано троє, серед них неповнолітня дівчина, пише УНН.
Деталі
В офісі Генпрокурора зазначають, що розпочато розслідування на основі того, що внаслідок ворожого обстрілу цивільних під час евакуації на Херсонщині було травмовано троє.
За даними слідства, 9 червня 2023 року близько 17:40, під час проведення евакуаційних заходів російські військові вкотре обстріляли обласний центр. Внаслідок цього травмовано троє людей, серед яких неповнолітня дівчина. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
Доповнення
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Сьогодні у Херсоні, під час евакуації мешканців з підтопленої території, терористи вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей.