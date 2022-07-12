Враг на Изюмском направлении открыл огонь из ствольной артиллерии и РСЗО

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают попытки вести наступательные действия на территории Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Российские захватчики продолжают попытки вести наступательные действия на территории Харьковской области. На Харьковском направлении наши защитники жестко остановили попытку врага наступать в сторону Дементиевки. На Изюмском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково и Дубровное. Наши воины крепко держат свои позиции и готовы к любым действиям оккупантов", - отметил Синегубов в Telegram.

Детали

При этом, по словам чиновника, россияне продолжают свою тактику устрашения мирного населения Харьковской области.

"Этой ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет", - отметил Синегубов.

Относительно состояния пострадавших от вчерашних обстрелов в Харькове, то, по данным главы ОВА, мальчик 4 лет после оказания помощи проходит амбулаторное лечение. 16-летний парень находится в больнице в среднем состоянии, угроз жизни нет. Все взрослые пациенты, которые вчера в результате обстрелов получили взрывные травмы и осколочные ранения, в среднем состоянии. Всем оказывается профессиональная медицинская помощь.

Дополнение

В результате обстрелов оккупантов за сутки в Харьковской области погибли 7 человек, пострадали – 34.

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