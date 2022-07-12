Враг на Изюмском направлении открыл огонь из ствольной артиллерии и РСЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают попытки вести наступательные действия на территории Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Российские захватчики продолжают попытки вести наступательные действия на территории Харьковской области. На Харьковском направлении наши защитники жестко остановили попытку врага наступать в сторону Дементиевки. На Изюмском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково и Дубровное. Наши воины крепко держат свои позиции и готовы к любым действиям оккупантов", - отметил Синегубов в Telegram.
Детали
При этом, по словам чиновника, россияне продолжают свою тактику устрашения мирного населения Харьковской области.
"Этой ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову. В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет", - отметил Синегубов.
Относительно состояния пострадавших от вчерашних обстрелов в Харькове, то, по данным главы ОВА, мальчик 4 лет после оказания помощи проходит амбулаторное лечение. 16-летний парень находится в больнице в среднем состоянии, угроз жизни нет. Все взрослые пациенты, которые вчера в результате обстрелов получили взрывные травмы и осколочные ранения, в среднем состоянии. Всем оказывается профессиональная медицинская помощь.
Дополнение
В результате обстрелов оккупантов за сутки в Харьковской области погибли 7 человек, пострадали – 34.