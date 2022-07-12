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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 32983 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські захисники придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки, - Генштаб

Українські захисники придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки, - Генштаб

Київ • УНН

 • 221173 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Генштаб ЗСУ у ранковому звіті повідомив, що українські захисники придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 139 доба повномасштабного вторгнення росії в Україну.

В Сумській області із реактивної артилерії окупанти обстріляли район населеного пункту Старикове.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах міста Харкова та ще 7-х населених пунктів.

Українські захисники придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Всі дії ворога у напрямках зазначених населених пунктів були невдалими. Наші воїни відігнали окупантів назад. Противник обстрілював обстріляв ще 16 населених пунктів на цьому напрямку.

Ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях ЗСУ та застосовує штурмову та армійську авіацію.

Окупанти завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25.

Нагадаємо

У звільненому Потьомкіному районі військові знайшли неушкоджену покинуту техніку окупантів.

Українські Національні Новини

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