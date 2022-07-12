Українські захисники придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки, - Генштаб

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Розпочалася 139 доба повномасштабного вторгнення росії в Україну.

В Сумській області із реактивної артилерії окупанти обстріляли район населеного пункту Старикове.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах міста Харкова та ще 7-х населених пунктів.

Українські захисники придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Всі дії ворога у напрямках зазначених населених пунктів були невдалими. Наші воїни відігнали окупантів назад. Противник обстрілював обстріляв ще 16 населених пунктів на цьому напрямку.

Ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях ЗСУ та застосовує штурмову та армійську авіацію.

Окупанти завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25.

Нагадаємо

У звільненому Потьомкіному районі військові знайшли неушкоджену покинуту техніку окупантів.