В звільненому Потьомкіному районі військові знайшли неушкоджену покинуту техніку окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що у звільненому Потьомкіному районі воїни України знайшли цілу та не ушкоджену техніку рашистів. Про це інформує УНН.
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"Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкіного району, виявлено покинуту в справному стані та з боєкомплектом російську техніку: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д", - йдеться в повідомленні
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