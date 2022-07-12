ОК "Південь": українська авіація завдала удару по скупченню противника в Миколаївській області

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Українські штурмовики завдали удари по складам боєприпасів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки. Гелікоптерами - по опорному пункту противника в районі Правдиного та по ворожих позиціях навколо Олександрівки.

Втрати противника за ударами авіації уточнюються.

Цитата

"За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 рашисти, гаубицю «Мста-Б», міномет, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці.

Нагадаємо

В Новій Каховці військовослужбовці знищили базу з боєприпасами окупантів.