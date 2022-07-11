В Новій Каховці військовослужбовці знищили базу з боєприпасами окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що у Новій Каховці знищили російську базу з боєприпасами, передає УНН.
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"Нова Каховка. Мінус БК. Підтверджено", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Журналісти Суспільного близько 22:30 повідомили про вибухи. Згодом стало відомо про знищення російської бази з боєприпасами.
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