В Новой Каховке военнослужащие уничтожили базу с боеприпасами оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Новой Каховке уничтожена российская база с боеприпасами, передает УНН.
Цитата
"Новая Каховка. Минус БК. Подтверждено", - говорится в сообщении.
Добавим
Журналисты Общественного около 22:30 сообщили о взрывах. Впоследствии стало известно об уничтожении российской базы с боеприпасами.
Напомним
Российские оккупанты пытаются безуспешно «дожать» Луганщину, опрокидывание техники им не помогает.