Окупанти намагаються безуспішно «дотиснути» Луганщину – Гайдай

Цитата

«Досі російська армія не може прорвати лінію оборони, так на дуже невеликому шматочку Луганщини, але тим не менше тримаються наші захисники. Все, що намагаються зробити там росіяни поки відбиваємо… Знаємо по інформації, що велику частину резервів кидають на прорив саме дотиснути цю невелику частину Луганщини, а далі перенаправляти війська в бік Бахмута та Слов'янська», - розповів Гайдай.

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За його словами, так звана «оперативна пауза» росіян - це їхня безпомічність, внаслідок «хлопків» на складах.

Він повідомив, що ворожі склади в глибокому тилу продовжують палати, деякі детонують днями, орки вже відчувають проблеми з підвезенням боєкомплектів. Логістика рашистів порушена.

Окрім того, він зазначив, що люди на окупованих територіях масово хочуть виїжджати, але шляхів зробити це безпечно немає, а їхати через декілька країн наважуються не всі.

Доповнення

Гайдай раніше повідомляв, що невелика частина Луганської області досі тримається, окуповані території регіону опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

Сергій Гайдай повідомляв, що окупаційні війська досі не захопили останній форпост вільної Луганщини — селище Білогорівку.