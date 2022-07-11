рашисти досі не захопили останній форпост вільної Луганщини — селище Білогорівку, — Гайдай

Деталі

У травні окупанти втратили поблизу Білогорівки близько сотні танків і значну кількість живої сили, намагаючись переправитись через річку Сіверський Донець. Луганська область не окупована повністю — сприяє цьому, як розповів Гайдай, зокрема, робота українських артилеристів.

За словами очільника Луганської ОВА, ворожий наступ дещо призупинився, а кількість атак та обстрілів зменшилася. Також додав, що у росіян дуже погана логістика з підвезенням боєприпасів, тому зменшується як кількість атак, так і кількість обстрілів.

Нагадаємо

Резніков повідомив, що Президент України Володимир Зеленський доручив найвищому військовому керівництву розробити план деокупації прибережних районів, які мають життєво важливе значення для економіки країни.