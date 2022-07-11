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рашисты до сих пор не захватили последний форпост свободной Луганщины — поселок Белогоровка, — Гайдай

Киев • УНН

 • 186139 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. В эфире одного из телеканалов глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупационные войска до сих пор не захватили последний форпост свободной Луганщины — поселок Белогоровка. Об этом информирует УНН.

Детали

В мае оккупанты потеряли близ Белогоровки около сотни танков и значительное количество живой силы, пытаясь переправиться через реку Северский Донец. Луганская область не оккупирована полностью — способствует этому, как рассказал Гайдай, в частности, работа украинских артиллеристов.

По словам главы Луганской ОВА, вражеское наступление несколько приостановилось, а количество атак и обстрелов уменьшилось. Также добавил, что у россиян очень плохая логистика с подвозом боеприпасов, поэтому уменьшается количество атак, так и количество обстрелов.

Напомним

Резников сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил высшему военному руководству разработать план деоккупации прибрежных районов, имеющих жизненно важное значение для экономики страны.

Украинские Национальные Новости

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