Оккупанты пытаются безуспешно «дожать» Луганскую область – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Российские оккупанты пытаются безуспешно «дожать» Луганскую область, переброска техники им не помогает. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет УНН.
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«До сих пор российская армия не может прорвать линию обороны, так на очень небольшом кусочке Луганской области, но тем не менее держатся наши защитники. Все, что пытаются сделать там россияне, пока отбиваем… Знаем по информации, что большую часть резервов бросают на прорыв именно дожать эту небольшую часть Луганской области, а дальше перенаправлять войска в сторону Бахмута и Славянска», - рассказал Гайдай.
Детали
По его словам, так называемая «оперативная пауза» россиян – это их беспомощность, вследствие «хлопков» на складах.
Он сообщил, что вражеские склады в глубоком тылу продолжают палаты, некоторые детонируют на днях, орки уже испытывают проблемы с подвозом боекомплектов. Логистика рашистов нарушена.
Кроме того, он отметил, что люди на оккупированных территориях массово хотят уезжать, но путей сделать это безопасно нет, а ехать через несколько стран решаются не все.
Дополнение
Гайдай ранее сообщал, что небольшая часть Луганской области до сих пор держится, оккупированные территории региона оказались на грани гуманитарной катастрофы.
Сергей Гайдай сообщал, что оккупационные войска до сих пор не захватили последний форпост свободной Луганской области — поселок Белогоровка.