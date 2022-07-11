Невелика частина Луганщини досі тримається, окуповані території на межі гуманітарної катастрофи - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Невелика частина Луганської області досі тримається, окуповані території регіону опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише УНН.
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«Невелика частина Луганської області досі тримається, йдуть запеклі бої, українські військові тримають стрій: знищують ворожу техніку та самих рашистів», - розповів Гайдай у Telegram.
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Також, зі слів голови ОВА, "на окупованих територіях можемо констатувати гуманітарну катастрофу". "Окупанти намагаються відновити газо- та водопостачання, проте вони не зможуть забезпечити нормальну життєдіяльність населеним пунктам", - вказав він.
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У травні окупанти втратили поблизу Білогорівки близько сотні танків і значну кількість живої сили, намагаючись переправитись через річку Сіверський Донець. Луганська область не окупована повністю — сприяє цьому, як розповів Гайдай, зокрема, робота українських артилеристів.
За ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини. Гайдай зазначив, що окупанти використовують авіацію, але стоять на місці, втрачають чергові склади з боєприпасами. Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині.