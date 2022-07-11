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Луганщина: окупанти вночі завдали 5 ракетних ударів, 4 рази - з артилерії

Луганщина: окупанти вночі завдали 5 ракетних ударів, 4 рази - з артилерії

Київ • УНН

 • 174087 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. За ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

“За ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів, та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини. Вони застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися зі сторони Попасної”, – написав він у Telegram.

Деталі

Він зазначив, що окупанти використовують авіацію, але стоять на місці, втрачають чергові склади з боєприпасами. Протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині.

Зі слів голови ОВА, росіяни мають все, і в достатній кількості. Але українські бійці завдають їм чисельних втрат, багато ворогів повертаються додому і «вмирають від природних причин». «Друга армія світу» декілька разів бігла з Білогорівки, не знала, що робити під Золотарівкою. У бій вже кинуті завзяті «ждуни» із Рубіжного та Сєвєродонецька. Вони знищують села області, де, можливо, мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль, додав Гайдай.

“Повідомлення про втрату окупантами чергових складів із боєприпасами надходять щодня. Останнє – із Луганська. Постачання боєкомплектів на позиції в них порушено, однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів у росіян забагато”, – додав Гайдай.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупаційні війська досі не захопили останній форпост вільної Луганщини — селище Білогорівку.

Українські Національні Новини

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