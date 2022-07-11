Луганская область: оккупанты ночью нанесли 5 ракетных ударов, 4 раза - из артиллерии

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“За ночь с 10 на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей. Они применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны, пытаются продвигаться со стороны Попасной”, – написал он в Telegram.

Детали

Он отметил, что оккупанты используют авиацию, но стоят на месте, теряют очередные склады с боеприпасами. На протяжении многих десятилетий армия врага нигде не несла таких весомых потерь, как в Луганской области.

По словам главы ОВА, россияне имеют все, и в достаточном количестве. Но украинские бойцы наносят им многочисленные потери, многие враги возвращаются домой и «умирают от естественных причин». «Вторая армия мира» несколько раз бежала из Белогоровки, не знала, что делать под Золотаровкой. В бой уже брошены упорные «ждуны» из Рубежного и Северодонецка. Они уничтожают села области, где, возможно, живут их родственники. Но это то, чего они хотели, к сожалению, добавил Гайдай.

“Сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно. Последнее – из Луганска. Снабжение боекомплектов на позиции у них нарушено, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян многовато”, – добавил Гайдай.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупационные войска до сих пор не захватили последний форпост свободной Луганской области — поселок Белогоровка.