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Небольшая часть Луганской области по-прежнему держится, оккупированные территории на грани гуманитарной катастрофы - Гайдай

Киев • УНН

 • 114375 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Небольшая часть Луганской области до сих пор держится, оккупированные территории региона оказались на грани гуманитарной катастрофы. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

«Небольшая часть Луганской области до сих пор держится, идут упорные бои, украинские военные держат строй: уничтожают вражескую технику и самих рашистов», - рассказал Гайдай в Telegram.

ДЕтали

Также, по словам главы ОВА, "на оккупированных территориях можем констатировать гуманитарную катастрофу". "Оккупанты пытаются восстановить газо- и водоснабжение, однако они не смогут обеспечить нормальную жизнедеятельность населенным пунктам", - указал он.

Дополнение 

В мае оккупанты потеряли близ Белогоровки около сотни танков и значительное количество живой силы, пытаясь переправиться через реку Северский Донец. Луганская область не оккупирована полностью — способствует этому, как рассказал Гайдай, в частности, работа украинских артиллеристов.

За ночь с 10 на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганской и Донецкой областей. Гайдай отметил, что оккупанты используют авиацию, но стоят на месте, теряют очередные склады с боеприпасами. На протяжении многих десятилетий армия врага нигде не несла таких весомых потерь, как в Луганской области.

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