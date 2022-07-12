ОК "Юг": украинская авиация нанесла удар по скоплению противника в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Николаевской области украинская авиация нанесла удар по скоплению противника. Всего уничтожены 52 рашиста. Об этом информирует УНН.
Детали
Украинские штурмовики нанесли удары по складам боеприпасов в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки. Вертолетами - по опорному пункту противника в районе Правдино и по враждебным позициям вокруг Александровки.
Потери противника по ударам авиации уточняются.
Цитата
"По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 рашиста, гаубицу «Мста-Б», миномет, 7 единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке.
Напомним
В Новой Каховке военнослужащие уничтожили базу с боеприпасами оккупантов.