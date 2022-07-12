ОК "Юг": украинская авиация нанесла удар по скоплению противника в Николаевской области

Детали

Украинские штурмовики нанесли удары по складам боеприпасов в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки. Вертолетами - по опорному пункту противника в районе Правдино и по враждебным позициям вокруг Александровки.

Потери противника по ударам авиации уточняются.

Цитата

"По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 рашиста, гаубицу «Мста-Б», миномет, 7 единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке.

Напомним

В Новой Каховке военнослужащие уничтожили базу с боеприпасами оккупантов.