В освобожденном Потемкином районе военные обнаружили невредимую заброшенную технику оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что в уволенном Потемкином районе воины Украины нашли целую и не поврежденную технику рашистов. Об этом информирует УНН.
Цитата
"В ходе доразведки прилегающего к освобожденному Потемкиному району обнаружена заброшенная в исправном состоянии и с боекомплектом российская техника: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д", - говорится в сообщении
Трофейные средства в качестве "жеста доброй воли" переведены в состав Вооруженных Сил Украины.
Напомним
Украинская авиация нанесла удар по скоплению противника в Николаевской области.