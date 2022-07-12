Украинские защитники подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Генштаб ВСУ в утреннем отчете сообщил, что украинские защитники подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки, пишет УНН.
Детали
Начались 139 сутки полномасштабного вторжения россии в Украину.
В Сумской области из реактивной артиллерии оккупанты обстреляли район населенного пункта Стариковое.
На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и еще 7 населенных пунктов.
Украинские защитники подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.
На Славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все действия врага по направлениям указанных населенных пунктов были неудачными. Наши воины отогнали оккупантов назад. Противник обстреливал еще 16 населенных пунктов в этом направлении.
Враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Оказывает систематическое огневое влияние по позициям ВСУ и применяет штурмовую и армейскую авиацию.
Оккупанты нанесли авиаудару вблизи Новоандреевки парой самолетов Су-25.
Напомним
В освобожденном Потемкином районе военные нашли невредимую заброшенную технику оккупантов.