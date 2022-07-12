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По Харкову вночі росіяни випустили дві ракети - ОДА

По Харкову вночі росіяни випустили дві ракети - ОДА

Київ • УНН

 • 119034 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. По Харкову вночі російській окупанти випустили дві ракети, повідомляється у зведенні з ОДА за добу, пише УНН.

Цитата

"Харків: вночі росіяни випустили 2 ракети, впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею. Попередньо — постраждалих немає. Проводиться огляд території", - йдеться у повідомленні.

Деталі

По області, як зазначається, окупанти обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони. У Золочівській громаді снаряд потрапив у приватний будинок, загинули 2 особи. У місті Дерчагах внаслідок обстрілу постраждали 3 особи, госпіталізовані.

"Внаслідок обстрілів окупантів за добу на Харківщині загинули 7 осіб, постраждали - 34", - сказано у повідомленні.

Доповнення

У Миколаєві та Харкові під ранок лунали вибухи.

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