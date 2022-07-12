У Миколаєві та Харкові лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Миколаєві під час тривоги прогриміли вибухи. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич. Про вибухи у Харкові доповідають кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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"У Миколаєві лунають потужні вибухи! Прошу всіх не виходити з укриттів!" - йдеться в повідомленні Олександра Сєнкевича.
Кореспонденти Суспільного близько 4-тої ночі повідомили про вибухи у Харкові.
Додамо
Наразі, станом на 04:50 12 липня, повітряна тривога лунає в 21 області України та столиці м. Києві.