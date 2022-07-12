У Миколаєві та Харкові лунають вибухи

Цитата

"У Миколаєві лунають потужні вибухи! Прошу всіх не виходити з укриттів!" - йдеться в повідомленні Олександра Сєнкевича.

Кореспонденти Суспільного близько 4-тої ночі повідомили про вибухи у Харкові.

Додамо

Наразі, станом на 04:50 12 липня, повітряна тривога лунає в 21 області України та столиці м. Києві.