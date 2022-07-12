В Николаеве и Харькове раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Николаеве во время тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич. О взрывах в Харькове докладывают корреспонденты Общественного, передает УНН.
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"В Николаеве раздаются мощные взрывы! Прошу всех не выходить из укрытий!" – говорится в сообщении Александра Сенкевича.
Корреспонденты Общественного около 4 ночи сообщили о взрывах в Харькове.
Добавим
По состоянию на 04:50 12 июля, воздушная тревога звучит в 21 области Украины и столице г. Киеве.