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11:23 • 16616 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 33443 просмотра

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В Николаеве и Харькове раздаются взрывы

В Николаеве и Харькове раздаются взрывы

Киев • УНН

 • 389037 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. В Николаеве во время тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич. О взрывах в Харькове докладывают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Цитата

"В Николаеве раздаются мощные взрывы! Прошу всех не выходить из укрытий!" – говорится в сообщении Александра Сенкевича.

Корреспонденты Общественного около 4 ночи сообщили о взрывах в Харькове.

Добавим

По состоянию на 04:50 12 июля, воздушная тревога звучит в 21 области Украины и столице г. Киеве.

Украинские Национальные Новости

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