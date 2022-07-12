По Харькову ночью россияне выпустили две ракеты - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. По Харькову ночью российские оккупанты выпустили две ракеты, сообщается в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.
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"Харьков: ночью россияне выпустили 2 ракеты, упали на открытую территорию между домами и админзданием. Предварительно — пострадавших нет. Проводится осмотр территории", - говорится в сообщении.
Детали
По области, как отмечается, оккупанты обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский районы. В Золочевской громаде снаряд попал в частный дом, погибли 2 человека. В городе Дерчагах в результате обстрела пострадали 3 человека, госпитализированы.
"В результате обстрелов оккупантов за сутки в Харьковской области погибли 7 человек, пострадали - 34", - сказано в сообщении.
Дополнение
В Николаеве и Харькове под утро звучали взрывы.