Жертвами війни рф проти України стали вже 348 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. 348 дітей загинули внаслідок збройної агресії рф в Україні, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Станом на ранок 12 липня 2022 року майже тисяча дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 348 дітей загинуло та понад 650 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 190, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, 11 липня внаслідок масованих обстрілів окупантами цивільної інфраструктури міста Харків загинув 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості двоє хлопчиків 4 та 16 років.
Доповнення
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2121 заклад освіти. З них 216 зруйновано повністю.