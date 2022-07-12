Жертвами войны рф против Украины стали уже 348 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. 348 детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"По состоянию на утро 12 июля 2022 года почти тысяча детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 348 детей погибли и более 650 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 348, Харьковской – 190, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 11 июля в результате массированных обстрелов оккупантами гражданской инфраструктуры города Харьков погиб 17-летний юноша, получили ранения разной степени тяжести двое мальчиков 4 и 16 лет.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2121 учебное заведение. Из них 216 разрушены полностью.