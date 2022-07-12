Ворог на Ізюмському напрямку відкрив вогонь зі ствольної артилерії та РСЗВ

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"Російські загарбники продовжують спроби вести наступальні дії на території Харківської області. На Харківському напрямку наші захисники жорстко зупинили спробу ворога наступати в бік Дементіївки. На Ізюмському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове та Дібровне. Наші воїни міцно тримають свої позиції та готові до будь-яких дій окупантів", - зазначив Синєгубов у Telegram.

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При цьому, зі слів посадовця, росіяни продовжують свою тактику залякування мирного населення Харківщини.

"Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. О 3:30 дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. Постраждалих немає", - зазначив Синєгубов.

Щодо стану потерпілих від вчорашніх обстрілів у Харкові, то, за даними голови ОВА, хлопчик 4 років після надання допомоги проходить амбулаторне лікування. 16-річний хлопець - перебуває в лікарні у середньому стані, загроз життю немає. Усі дорослі пацієнти, які вчора внаслідок обстрілів отримали вибухові травми та осколкові поранення, у середньому стані. Усім надається фахова медична допомога.

Доповнення

Внаслідок обстрілів окупантів за добу на Харківщині загинули 7 осіб, постраждали - 34.