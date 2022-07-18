Враг бьет по жилым районам: Харьков ночью обстреляли из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Харьков в ночь на понедельник российские оккупанты обстреляли из артиллерии, снова избрали целью жилые дома. По области за сутки двое погибших и двое раненых, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"В Харькове враг ночью нанес артиллерийские удары по Киевскому району. Пострадала исключительно гражданская инфраструктура - частично разрушены несколько этажей пятиэтажного дома. А также разрушены крыша, технический этаж и повреждены квартиры 8-го и 9-го этажей другой жилой многоэтажки. К счастью - без пострадавших", - отметил Синегубов в Telegram.
Детали
По области, по словам главы ОВА, ночью враг нанес удар по Богодуховскому и Чугуевскому районам:
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- В поселке Золочев в результате обстрелов горели частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи.
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- В городе Чугуев в результате обстрела в 5-этажном жилом доме повреждены окна, жителей дома эвакуированы.
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В течение суток обстрелам подвергался также Изюмский район: горели свалки и озимая пшеница на поле 250 гектаров.
"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток по области в результате российской агрессии погибли - 67-летняя женщина в селе Калиново и 38-летний мужчина в Печенегах. Ранены и госпитализированы 41-летняя женщина в селе Калиново и 75-летний мужчина в Печенегах", - отметил Синегубов.
"В очередной раз обращаемся к жителям области: не игнорируйте воздушные тревоги, враг коварно бьет по жилым районам. Избегайте массовых скоплений людей и без нужды не находитесь на улицах!" – подчеркнул глава ОВА.
Дополнение
Полиция Харьковской области показала фото последствий вражеских ракетных ударов по Харькову в ночь на 17 июля.