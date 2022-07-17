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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Російські окупанти обстріляли селище у Харківській області, є загиблий та поранений

Російські окупанти обстріляли селище у Харківській області, є загиблий та поранений

Київ • УНН

 • 186117 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Вчора, 17 липня, окупанти обстріляли селище Печеніги Харківської області. За попередньою інформацією, загинув чоловік 1984 року народження, ще один був поранений. Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров, пише УНН.

Цитата

"О 19.30 російським агресором з РСЗВ було обстріляно селище Печеніги. За попередньою інформацією загинув чоловік 1984 року народження та поранений також один чоловік. Хочу в черговий раз нагадати вам про необхідність неухильного дотримання правил особистої безпеки. Ворог підступний і підлий, для нього немає жодних принципів людяності. Обстріли, які сьогодні забрали життя людини, можуть повторитися будь-якої миті. Дуже прошу вас - будьте уважні та обережні, тримайтеся поблизу укриттів або надійних місць захисту від обстрілів. Бережіть себе та своїх близьких!", - зазначив він.

Нагадаємо 

Американський інститут вивчення війни у новому звіті повідомив, що кремль, можливо, наказав російським військам взяти під контроль всю Харківську область, попри надзвичайно низьку ймовірність успіху росії в такій спробі.

Українські Національні Новини

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