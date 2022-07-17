Російські окупанти обстріляли селище у Харківській області, є загиблий та поранений

Цитата

"О 19.30 російським агресором з РСЗВ було обстріляно селище Печеніги. За попередньою інформацією загинув чоловік 1984 року народження та поранений також один чоловік. Хочу в черговий раз нагадати вам про необхідність неухильного дотримання правил особистої безпеки. Ворог підступний і підлий, для нього немає жодних принципів людяності. Обстріли, які сьогодні забрали життя людини, можуть повторитися будь-якої миті. Дуже прошу вас - будьте уважні та обережні, тримайтеся поблизу укриттів або надійних місць захисту від обстрілів. Бережіть себе та своїх близьких!", - зазначив він.

Нагадаємо

Американський інститут вивчення війни у новому звіті повідомив, що кремль, можливо, наказав російським військам взяти під контроль всю Харківську область, попри надзвичайно низьку ймовірність успіху росії в такій спробі.