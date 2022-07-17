Российские оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Вчера, 17 июля, оккупанты обстреляли поселок Печенеги Харьковской области. По предварительной информации, погиб мужчина 1984 года рождения, еще один был ранен. Об этом сообщил Печенежский поселковый председатель Александр Гусаров, пишет УНН.
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”В 19.30 российским агрессором из РСЗО был обстрелян поселок Печенеги. По предварительной информации погиб мужчина 1984 года рождения и ранен также один мужчина. Хочу в очередной раз напомнить вам о необходимости неукоснительного соблюдения правил личной безопасности. Враг коварен и подл, для него нет никаких принципов человечности. Обстрелы, которые сегодня унесли жизнь человека, могут повториться в любой момент. Очень прошу вас - будьте внимательны и осторожны, держитесь вблизи укрытий или надежных мест защиты от обстрелов. Берегите себя и своих близких!", - отметил он.
Напомним
Американский институт изучения войны в новом отчете сообщил, что кремль, возможно, приказал российским войскам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха россии в такой попытке.