Российские оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области, есть погибший и раненый

Цитата

”В 19.30 российским агрессором из РСЗО был обстрелян поселок Печенеги. По предварительной информации погиб мужчина 1984 года рождения и ранен также один мужчина. Хочу в очередной раз напомнить вам о необходимости неукоснительного соблюдения правил личной безопасности. Враг коварен и подл, для него нет никаких принципов человечности. Обстрелы, которые сегодня унесли жизнь человека, могут повториться в любой момент. Очень прошу вас - будьте внимательны и осторожны, держитесь вблизи укрытий или надежных мест защиты от обстрелов. Берегите себя и своих близких!", - отметил он.

Напомним

Американский институт изучения войны в новом отчете сообщил, что кремль, возможно, приказал российским войскам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха россии в такой попытке.