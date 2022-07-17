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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Кремль, можливо, наказав рашистам взяти під контроль всю Харківську область, попри надзвичайно низький успіх Росії в такій спробі, - ISW

Кремль, можливо, наказав рашистам взяти під контроль всю Харківську область, попри надзвичайно низький успіх Росії в такій спробі, - ISW

Київ • УНН

 • 245657 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Американський інститут ведення війни у новому звіті повідомив, що Кремль, можливо, наказав російським військам взяти під контроль всю Харківську область, попри надзвичайно низьку ймовірність успіху Росії в такій спробі, пише УНН.

Деталі

Президент Росії путін, можливо, наказав російським військам захопити місто Харків та решту неокупованої Харківської області, попри надзвичайну неймовірність успіху.

Як зазначили в інституті, це спостереження є гіпотезою, а не як оцінкою, оскільки докази та показники для нього обмежені та непрямі.

З 26 червня російські війська намагаються взяти Дементіївку на північ від Харкова, хоча захоплення Дементіївки має обмежене значення для оборони території Росії від наступальних дій України. 16 липня Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплену розмову, в якій російський солдат заявив, що його командир не переймається своїми втратами, а лише хоче дістатися до Харкова. Підтримувана Росією окупаційна влада продовжує висувати умови для анексії Харківської області за межами нині контрольованої території, як раніше оцінювало ISW. Підтримуваний Росією голова окупаційного уряду Харківської області Віталій Ганчев і голова невизнаної "ЛНР" Леонід Пасечник 16 липня підписали угоду про взаємне співробітництво та оборону, яка свідчить про те, що російська влада в Харківській області ставить умови для довгострокового окупаційні випадки.

Нагадаємо

Міноборони Росії оголосило, що російська оперативна пауза завершилася 16 липня.

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