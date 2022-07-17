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Міноборони Росії оголосило, що російська оперативна пауза завершилася 16 липня, - ISW

Міноборони Росії оголосило, що російська оперативна пауза завершилася 16 липня, - ISW

Київ • УНН

 • 224154 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Міноборони Росії оголосило, що російська оперативна пауза завершилася 16 липня, підтверджуючи оцінку ISW від 15 липня. Про це повідомляє американський інститут дослідження війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Міністерство оборони Росії оголосило про припинення оперативної паузи, підтверджуючи оцінку ISW від 15 липня про те, що російські сили, ймовірно, відновлять наземні атаки на кількох напрямках просування. Припинення операційної паузи навряд чи призведе до масового збільшення наземних атак по всій Україні, але швидше за все характеризуватиметься продовженням обмежених наземних штурмів, зосереджених на виступі Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Кремль, можливо, наказав російським військам взяти під контроль всю Харківську область, незважаючи на надзвичайно низьку ймовірність успіху Росії в такій спробі.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні напади навколо Сіверська та Бахмута, а також обстрілювали українську військову та цивільну інфраструктуру на сході України.
  • Російська окупаційна влада, ймовірно, реагує на передбачувану загрозу діяльності українських партизанів посиленням адміністративних режимів на окупованих територіях.

Нагадаємо

Українські воїни знищили 36 рашистів та 6 одиниць техніки на південному напрямку. До того 2 відділень ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом.

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