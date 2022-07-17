ЗСУ знищили 36 рашистів та 6 одиниць техніки, - "Південь"

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Продовжуючи тактику повітряних атак, силами Ка-52 ворог намагався атакувати наші підрозділи на півночі Херсонщини - без успіху.

Здійснюючи повітряну розвідку поблизу Олександрівки, ворог, завдяки влучності воїнів ЗСУ, втратив ударний безпілотний літальний апарат типу «Ланцет».

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"Загалом, за результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, підтверджено втрати противника у кількості: 36 рашистів, 2 танків Т-72, самохідної гаубиці «Мста-С», зенітно-ракетного комплексу «Тор», бронхованої та автомобільної техніки, а також 2 польових складів боєприпасів, 2 відділень ПЗРК зі штатним озброєнням і боєкомплектом на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів та мінібазу окупантів.