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ВСУ уничтожили 36 рашистов и 6 единиц техники, - "Юг"

ВСУ уничтожили 36 рашистов и 6 единиц техники, - "Юг"

Киев • УНН

 • 116690 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что украинские воины уничтожили 36 рашистов и 6 единиц техники на южном направлении. К тому же 2 отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом, передает УНН.

Детали

Продолжая тактику воздушных атак, силами Ка-52 враг пытался атаковать наши подразделения на севере Херсонщины – без успеха.

Совершая воздушную разведку вблизи Александровки, враг, благодаря точности воинов ВСУ, потерял ударный беспилотный летательный аппарат типа «Ланцет».

Цитата

"В общем, по результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, подтверждены потери противника в количестве: 36 рашистов, 2 танков Т-72, ​​самоходной гаубицы «Мста-С», зенитно-ракетного комплекса «Тор», бронхованной и автомобильной техники, а также 2 полевых складов боеприпасов, 2 отделений ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Напомним

ВСУ уничтожили еще один состав боеприпасов и минибазу оккупантов.

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