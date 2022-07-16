ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів та мінібазу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Українські захисники знищили один ворожий склад боєприпасів та одну військову мінібазу противника на сході. Про це у Telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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За словами Братчука, українські військові знищили склади з боєприпасами на таких напрямках:
1. Скаргівка, Луганщина. Мінус БК.
2. Чистякове (Торез), Донеччина. Мінус мінібаза окупантів.
Нагадаємо
За попередню добу, 16 липня, російські війська понад 140 разів обстріляли Сумську область.