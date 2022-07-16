ВСУ уничтожили еще один склад боеприпасов и минибазу оккупантов

Детали

По словам Братчука, украинские военные уничтожили склады с боеприпасами по следующим направлениям:

1. Жалобка, Луганщина. Минус БК.

2. Чистяковое (Торез), Донетчина. Минус минибаза оккупантов.

Напомним

За предыдущие сутки, 16 июля, российские войска более 140 раз обстреляли Сумскую область.