ВСУ уничтожили еще один склад боеприпасов и минибазу оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Украинские защитники уничтожили один вражеский состав боеприпасов и одну военную минибазу противника на востоке. Об этом в Telegram сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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По словам Братчука, украинские военные уничтожили склады с боеприпасами по следующим направлениям:
1. Жалобка, Луганщина. Минус БК.
2. Чистяковое (Торез), Донетчина. Минус минибаза оккупантов.
Напомним
За предыдущие сутки, 16 июля, российские войска более 140 раз обстреляли Сумскую область.