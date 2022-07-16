За сьогодні російські війська понад 140 разів обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що росіяни понад 140 разів обстріляли область за поточну добу. Про це інформує УНН.
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Майже з 9-тої ранку росіяни 28 разів вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді.
Також зранку окупаційні війська 20 разів зі ствольної артилерії обстріляли Есманьську громаду.
До того ж росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді - 41 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач.
О пів на дев'яту був артприліт по Шалигинській громаді. Після обіду ще 22 обстріли.
Після полудня росіяни вдарили по трьом населеним пунктам Білопільської громади, майже 20 прильотів зі ствольної артилерії.
О сьомій годині вечора у Хотінській та Шалигінській громадах ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після дев'ятої години.
Ближче вечора був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів.
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Сили ППО збили 4 ракети на Запоріжжі та Дніпропетровщині.