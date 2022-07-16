За сьогодні російські війська понад 140 разів обстріляли Сумську область

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 40583 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 87637 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 126449 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 177851 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 174697 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172696 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149348 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115874 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108958 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 311423 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 41229 перегляди

У вбиральні одного з навчальних закладів Києва виявили відеокамеру: соцмережі розділилися в думках

1 квітня, 15:47 • 28421 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 36857 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 27469 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 47861 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 186046 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 311424 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 572015 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 515481 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 715797 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 47861 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93205 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120768 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143779 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157277 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

За сьогодні російські війська понад 140 разів обстріляли Сумську область

За сьогодні російські війська понад 140 разів обстріляли Сумську область

Київ • УНН

 • 217070 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що росіяни понад 140 разів обстріляли область за поточну добу. Про це інформує УНН.

Деталі

Майже з 9-тої ранку росіяни 28 разів вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді.

Також зранку окупаційні війська 20 разів зі ствольної артилерії обстріляли Есманьську громаду.

До того ж росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді - 41 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач.

О пів на дев'яту був артприліт по Шалигинській громаді. Після обіду ще 22 обстріли.

Після полудня росіяни вдарили по трьом населеним пунктам Білопільської громади, майже 20 прильотів зі ствольної артилерії.

О сьомій годині вечора у Хотінській та Шалигінській громадах ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після дев'ятої години.

Ближче вечора був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів.

Нагадаємо

Сили ППО збили 4 ракети на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42