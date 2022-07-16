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13:08 • 3303 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 24612 просмотра

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Сегодня российские войска больше 140 раз обстреляли Сумскую область

Сегодня российские войска больше 140 раз обстреляли Сумскую область

Киев • УНН

 • 217065 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне более 140 раз обстреляли область за текущие сутки. Об этом информирует УНН.

Детали

Почти с 9 утра россияне 28 раз ударили из реактивных систем залпового огня по Глуховской городской общине.

Также утром оккупационные войска 20 раз из ствольной артиллерии обстреляли Эсманьскую общину.

К тому же россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня по Новослободской общине – 41 прилетов. Повреждены гражданские хозяйства, здания, линия электропередач.

В половине девятого был артприлет по Шалыгинской общине. После обеда еще 22 обстрела.

После полудня россияне ударили по трем населенным пунктам Белопольского общества, почти 20 прилетов из ствольной артиллерии.

В семь часов вечера в Хотинской и Шалыгинской общинах враг открывал огонь из стрелкового оружия. Ситуация повторилась после девяти часов.

Ближе к вечеру был минометный обстрел на Краснопольщине, более 10 прилетов.

Напомним

Силы ПВО сбили 4 ракеты в Запорожье и Днепропетровщине.

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