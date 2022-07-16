Сегодня российские войска больше 140 раз обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что россияне более 140 раз обстреляли область за текущие сутки. Об этом информирует УНН.
Детали
Почти с 9 утра россияне 28 раз ударили из реактивных систем залпового огня по Глуховской городской общине.
Также утром оккупационные войска 20 раз из ствольной артиллерии обстреляли Эсманьскую общину.
К тому же россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня по Новослободской общине – 41 прилетов. Повреждены гражданские хозяйства, здания, линия электропередач.
В половине девятого был артприлет по Шалыгинской общине. После обеда еще 22 обстрела.
После полудня россияне ударили по трем населенным пунктам Белопольского общества, почти 20 прилетов из ствольной артиллерии.
В семь часов вечера в Хотинской и Шалыгинской общинах враг открывал огонь из стрелкового оружия. Ситуация повторилась после девяти часов.
Ближе к вечеру был минометный обстрел на Краснопольщине, более 10 прилетов.
Напомним
Силы ПВО сбили 4 ракеты в Запорожье и Днепропетровщине.