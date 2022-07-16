Сили ППО збили 4 ракети на Запоріжжі та Дніпропетровщині - Командування повітряних сил

Цитата

"Близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555). Близько 16.30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Дані про збитки та потерпілих уточнюються", - йдеться в повідомленні Командування.

Додамо

В Дніпропетровській області спрацювала ППО під час повітряної тривоги.