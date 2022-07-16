Сили ППО збили 4 ракети на Запоріжжі та Дніпропетровщині - Командування повітряних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Чотири ракети, випущені рф під час останньої повітряної тривоги по всій Україні, збили сили ППО на Запоріжжі та Дніпропетровщині, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
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"Близько 15.20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555). Близько 16.30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Решта – влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Дані про збитки та потерпілих уточнюються", - йдеться в повідомленні Командування.
Додамо
В Дніпропетровській області спрацювала ППО під час повітряної тривоги.