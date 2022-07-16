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Силы ПВО сбили 4 ракеты в Запорожской и Днепропетровской областях - Командование воздушных сил

Киев • УНН

 • 265152 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Четыре ракеты, выпущенные рф во время последней воздушной тревоги по всей Украине, сбили силы ПВО в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает Командование воздушных сил ВСУ, передает УНН.

Цитата

”Около 15.20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101(Х-555). Около 16.30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования «Восток» в Запорожской и Днепропетровской областях.

Остальные – попали в сельсхозяйственное предприятие в Черкасской области. Данные об ущербе и потерпевших уточняются", - говорится в сообщении Командования.

Добавим

В Днепропетровской области сработало ПВО во время воздушной тревоги.

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